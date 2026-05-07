Рейтинг@Mail.ru
Гросси прокомментировал инциденты вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 07.05.2026 (обновлено: 20:35 07.05.2026)
Гросси прокомментировал инциденты вокруг ЗАЭС

Гросси призвал приложить усилия, чтобы избежать ударов у ядерных объектов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов.
  • Третьего мая ВСУ нанесли удар БПЛА по Лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС.
  • МАГАТЭ констатировала повреждение метеорологического оборудования ЗАЭС, которое в настоящее время не работает.
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне последних инцидентов вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) призвал стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов.
Третьего мая ВСУ нанесли прямой удар беспилотным летательным аппаратом по Лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС, системе, позволяющей вовремя обнаружить радиационную угрозу.
Посетив объект на следующий день, МАГАТЭ констатировала повреждение метеорологического оборудования, используемого для сбора данных об окружающей среде в режиме реального времени в случае ядерной или радиологической аварии. Экспертов оповестили, что в настоящее время это оборудование не работает.
"Это примеры повреждений оборудования для реагирования на ядерные аварийные ситуации, являющиеся прямым результатом военных действий... Мы не можем допустить, чтобы в следующий раз повреждения затронули важное оборудование ядерной безопасности. Я вновь призываю обе стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов, где бы они ни находились", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Россия призывает международное сообщество к оценке действий Киева у ЗАЭС
Вчера, 13:11
 
Рафаэль ГроссиВ миреМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала