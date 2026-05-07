Выигравшую олимпийскую медаль благодаря решению CAS гимнастку отстранили

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило бронзового призера Олимпийских игр 2024 года по спортивной гимнастике румынку Ану-Марию Бэрбосу из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Спортсменка нарушила требования о предоставлении информации о своем местонахождении трижды за 12 месяцев. Бэрбосу подала ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS), где ей будет предоставлена ​​возможность дать объяснения по каждому из трех нарушений.

В августе 2024 года Бэрбосу стала третьей по итогам вольных упражнений на Олимпиаде в Париже, однако позднее представители сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз, которой в итоге была присуждена бронза. Румынская спортсменка опустилась на четвертое место. CAS рассмотрел дело и удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации гимнастики, постановив вернуть бронзовую медаль Бэрбосу.