World Gymnastics выдала статус вице-президенту Федерации гимнастики России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выдала нейтральный статус вице-президенту Федерации гимнастики России Николаю Макарову, сообщается в Telegram-канале организации.
Макаров является вице-президентом по прыжкам на батуте Федерации гимнастики России.
Также нейтральный статус был присвоен в спортивной гимнастике тренеру Елене Кайгуловой и спортсменам Александре Искаковой, Алине Яриной, Дмитрию Суходольскому, Матвею Занину и Полине Дмитриевой, в художественной гимнастике - спортсменке Софии Солонской.
С 1 января 2024 года World Gymnastics допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.