Рейтинг@Mail.ru
World Gymnastics выдала статус вице-президенту Федерации гимнастики России - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 07.05.2026 (обновлено: 11:44 07.05.2026)
World Gymnastics выдала статус вице-президенту Федерации гимнастики России

Вице-президент Федерации гимнастики России получил нейтральный статус

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной России по прыжкам на батуте Николай Макаров
Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Николай Макаров - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выдала нейтральный статус вице-президенту Федерации гимнастики России Николаю Макарову.
  • Нейтральный статус также был присвоен ряду российских тренеров и спортсменов в спортивной и художественной гимнастике.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выдала нейтральный статус вице-президенту Федерации гимнастики России Николаю Макарову, сообщается в Telegram-канале организации.
Макаров является вице-президентом по прыжкам на батуте Федерации гимнастики России.
Также нейтральный статус был присвоен в спортивной гимнастике тренеру Елене Кайгуловой и спортсменам Александре Искаковой, Алине Яриной, Дмитрию Суходольскому, Матвею Занину и Полине Дмитриевой, в художественной гимнастике - спортсменке Софии Солонской.
С 1 января 2024 года World Gymnastics допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Российской гимнастке вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины
15 апреля, 19:21
 
СпортНиколай МакаровПрыжки на батуте
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала