Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал Мерца за слова о действиях США в Иране - РИА Новости, 07.05.2026
16:01 07.05.2026
Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал Мерца за слова о действиях США в Иране

Фишер: Мерц выразился не разумно в отношении США

  • Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его слова о действиях США на Ближнем Востоке.
  • Фишер выразил сомнение в разумности высказываний Мерца, подчеркнув значимость слов главы федерального правительства.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах, раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его слова о действиях США на Ближнем Востоке.
Ранее Мерц заявил, что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке.
"Слова имеют последствия, и в особенности слова федерального канцлера... Федеральный канцлер говорит не как Фридрих Мерц... Он говорит как глава федерального правительства Германии. Я сомневаюсь, что так выражаться было разумно", - заявил Фишер в эфире телеканала ZDF.
Президент США Дональд Трамп в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности, а 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек.
В миреГерманияСШАБлижний ВостокФридрих МерцЙошка ФишерДональд Трамп
 
 
