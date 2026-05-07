Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал Мерца за слова о действиях США в Иране

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах, раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его слова о действиях США на Ближнем Востоке.