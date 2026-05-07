Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал Мерца за слова о действиях США в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его слова о действиях США на Ближнем Востоке.
- Фишер выразил сомнение в разумности высказываний Мерца, подчеркнув значимость слов главы федерального правительства.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах, раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его слова о действиях США на Ближнем Востоке.
Ранее Мерц заявил, что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности, а 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек.