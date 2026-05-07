МИД России усомнился в адекватности Писториуса из-за военной стратегии ФРГ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы минобороны страны Бориса Писториуса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы ознакомились в тем, что было доступно в общественном пространстве, в публичном пространстве. По прочтении доступных интерпретаций рожденного в недрах руководимого им ведомства документа возникает сомнение, что его авторы и сам министр пребывают в здравом уме и твердой памяти", - сказала она в ходе брифинга в четверг.