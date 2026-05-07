Медведев прокомментировал "приступы военной шизофрении" в Германии
10:08 07.05.2026
Медведев прокомментировал "приступы военной шизофрении" в Германии

Медведев: здравые голоса в ФРГ не могут охладить приступы военной шизофрении

Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что в немецком обществе наблюдаются "приступы военной шизофрении".
  • По его мнению, авторитарно-реваншистский режим канцлера Мерца контролирует политическую систему страны.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Здравые голоса в немецком обществе не в состоянии охладить опасные "приступы военной шизофрении", характерные для нынешней Германии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Охладить опасные приступы военной шизофрении, помноженной на новую "этику", здравые голоса, которых в немецком обществе всё равно достаточно, к сожалению, не в состоянии", - написал он в статье, опубликованной на RT.
Медведев указал на то, что "авторитарно-реваншистский" режим канцлера ФРГ Фридриха Мерца крепко "держит за горло" всю политическую систему, не подпуская конструктивные силы к рычагам управления.
