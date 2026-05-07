МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Здравые голоса в немецком обществе не в состоянии охладить опасные "приступы военной шизофрении", характерные для нынешней Германии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Охладить опасные приступы военной шизофрении, помноженной на новую "этику", здравые голоса, которых в немецком обществе всё равно достаточно, к сожалению, не в состоянии", - написал он в статье, опубликованной на RT.
Медведев указал на то, что "авторитарно-реваншистский" режим канцлера ФРГ Фридриха Мерца крепко "держит за горло" всю политическую систему, не подпуская конструктивные силы к рычагам управления.