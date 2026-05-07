МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство Германии своими безрассудными действиями ставит на кон безопасность в Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Правительство Германии своими безрассудными действиями ставит на кон безопасность в Центральной и Восточной Европе и больше — всего континента. По причине отсутствия сил и средств на реальную реализацию силового развития событий самостоятельно, без прямого прикрытия со стороны "большого брата" из-за океана, оно взвинчивает ставки посредством истерии и психоза", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.