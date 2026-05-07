Германия скатывается к модели, близкой к военной диктатуре, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия скатывается к модели, близкой к военной диктатуре, а ее отражением стал режим канцлера Фридриха Мерца, одержимый оголтелым реваншизмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"К какому очередному аншлюсу Германия тайно готовится в настоящее время, наверняка сказать сложно. Однако очевидно, что постепенно она скатывается к политической модели, близкой к военной диктатуре, а ее отражением стал одержимый оголтелым реваншизмом и неоколониализмом режим канцлера Мерца", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Он отметил, что в стране набирают обороты неприемлемые и опасные ревизионистские тенденции.