Власти ФРГ готовят немцев к страшным временам, заявил Медведев
09:42 07.05.2026 (обновлено: 10:45 07.05.2026)
Власти ФРГ готовят немцев к страшным временам, заявил Медведев

© AP Photo / Markus Schreiber. Здание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что власти Германии идеологически готовят немцев к страшным временам.
  • Медведев отметил наличие ревизионистских тенденций в Германии и заявил, что там умышленно снижают порог страха перед войной.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии идеологически готовят немцев к страшным временам и списывают исторические долги предков, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье, опубликованной на RT, Медведев отметил, что Германия постепенно скатывается к политической модели, близкой к военной диктатуре, а её отражением стал одержимый оголтелым реваншизмом и неоколониализмом режим канцлера Фридриха Мерца.
"Набирают обороты неприемлемые и опасные ревизионистские тенденции. Личины миролюбия сброшены: людей идеологически готовят к страшным временам, умышленно снижая порог естественного страха перед войной, а также выдавая заранее индульгенцию за любые прегрешения, списывая тем самым молодым немцам исторические долги предков", - написал Медведев.
