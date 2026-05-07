Власти ФРГ готовят немцев к страшным временам, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Германии идеологически готовят немцев к страшным временам и списывают исторические долги предков, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье, опубликованной на RT, Медведев отметил, что Германия постепенно скатывается к политической модели, близкой к военной диктатуре, а её отражением стал одержимый оголтелым реваншизмом и неоколониализмом режим канцлера Фридриха Мерца.
"Набирают обороты неприемлемые и опасные ревизионистские тенденции. Личины миролюбия сброшены: людей идеологически готовят к страшным временам, умышленно снижая порог естественного страха перед войной, а также выдавая заранее индульгенцию за любые прегрешения, списывая тем самым молодым немцам исторические долги предков", - написал Медведев.