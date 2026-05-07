Медведев заявил об усилении зависимости Германии от США
09:39 07.05.2026 (обновлено: 09:49 07.05.2026)
Медведев заявил об усилении зависимости Германии от США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об усилении зависимости Германии от США.
  • Он отметил, что критически важные компоненты для современной номенклатуры вооружений зачастую закупаются Германией за рубежом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил деградацию германской научной мысли в сфере военно-промышленного комплекса и усиление её зависимости от США.
"Деградация германской научной мысли и усиление зависимости от США налицо", - написал Медведев в статье, которая опубликована на RT.
Он подчеркнул, что зависимость ФРГ от зарубежных военных поставок игнорируется, а критически важные компоненты для современной номенклатуры вооружений "зачастую отдаются на фактический аутсорсинг и закупаются за рубежом". Так, по его словам, ведущий оружейный концерн страны Rheinmetall "в погоне за быстрой прибылью от исполнения государственных оборонных заказов отказывается от внедрения собственных ноу-хау".
"В частности, в рамках визита главы оборонного ведомства ФРГ в Австралию 26 марта 2026 года объявлено о договорённости Rheinmetall с австралийским подразделением Boeing (читай: американцами) по созданию автономных беспилотных боевых самолётов с использованием технологии "стелс", боезарядом более 100 кг и дальностью полёта более 1 тысячи километров для продолжателей дела люфтваффе", - добавил Медведев.
