Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об усилении зависимости Германии от США.

Он отметил, что критически важные компоненты для современной номенклатуры вооружений зачастую закупаются Германией за рубежом.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил деградацию германской научной мысли в сфере военно-промышленного комплекса и усиление её зависимости от США.

« "Деградация германской научной мысли и усиление зависимости от США налицо", - написал Медведев в статье , которая опубликована на RT.

Он подчеркнул, что зависимость ФРГ от зарубежных военных поставок игнорируется, а критически важные компоненты для современной номенклатуры вооружений "зачастую отдаются на фактический аутсорсинг и закупаются за рубежом". Так, по его словам, ведущий оружейный концерн страны Rheinmetall "в погоне за быстрой прибылью от исполнения государственных оборонных заказов отказывается от внедрения собственных ноу-хау".