Медведев напомнил о зависимости немецкого ВПК от зарубежных поставок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев указал на зависимость ВПК Германии от зарубежных военных поставок.
- Ведущий оружейный концерн Германии Rheinmetall отказывается от внедрения собственных ноу-хау и компенсирует это закупками у других западных производителей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на зависимость ВПК Германии от зарубежных военных поставок.
"Зависимость ФРГ от зарубежных военных поставок игнорируется. Критически важные компоненты для современной номенклатуры вооружений зачастую отдаются на фактический аутсорсинг и закупаются за рубежом. Даже ведущий оружейный концерн страны Rheinmetall, являющийся основным поставщиком разнообразной военной техники для бундесвера, в погоне за быстрой прибылью от исполнения государственных оборонных заказов отказывается от внедрения собственных ноу-хау", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.
Он добавил, что компенсируется все это закупками у других западных производителей.