ФРГ громче всех говорит о претензиях на гегемонию в ЕС, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Берлин громче всех говорит о своих претензиях на гегемонию в Европе, одновременно выхолащивая ответственность своих предков за преступления нацизма, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Главный вопрос - кто будет диктовать будущую повестку дня в нынешней беззубой и фригидной Европе. Претендентов хватает - тут и омерзительная брюссельская евробюрократия. Болтливые и самодовольные галльские содомиты. И, наконец, о своих претензиях на гегемонию в Старом Свете в последнее время все громче говорит руководство Германии, одновременно выхолащивая в общественном восприятии ответственность своих предков за преступления нацизма", - написал Медведев.