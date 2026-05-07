ФРГ громче всех говорит о претензиях на гегемонию в ЕС, заявил Медведев
08:40 07.05.2026 (обновлено: 08:48 07.05.2026)
ФРГ громче всех говорит о претензиях на гегемонию в ЕС, заявил Медведев

  • Дмитрий Медведев заявил, что Берлин громче всех говорит о своих претензиях на гегемонию в Европе.
  • Он отметил, что Германия выхолащивает ответственность своих предков за преступления нацизма.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Берлин громче всех говорит о своих претензиях на гегемонию в Европе, одновременно выхолащивая ответственность своих предков за преступления нацизма, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своей статье, которая опубликована на RT, Медведев отметил, что сегодня Европа и США разделены как никогда за последние 100 лет.
"Главный вопрос - кто будет диктовать будущую повестку дня в нынешней беззубой и фригидной Европе. Претендентов хватает - тут и омерзительная брюссельская евробюрократия. Болтливые и самодовольные галльские содомиты. И, наконец, о своих претензиях на гегемонию в Старом Свете в последнее время все громче говорит руководство Германии, одновременно выхолащивая в общественном восприятии ответственность своих предков за преступления нацизма", - написал Медведев.
