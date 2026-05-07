Переживший войну немец рассказал об отношении советских солдат к детям

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Житель Германии, Вольфганг Бидерманн, который в детстве стал свидетелем послевоенного присутствия советских войск, заявил РИА Новости, что советские солдаты относились к немецким детям доброжелательно и без враждебности.

Бидерманн родился в Бранденбурге и провел детство во Франкфурт-на-Одере, где после войны находились советские военные.

"Эти воспоминания сформировали мое представление о советских людях. Мы были для них просто детьми, к нам относились по-доброму", - рассказал он. По его словам, несмотря на недавнюю войну, солдаты не проявляли агрессии или высокомерия.

« "Мы, немцы, совершили преступления. Но они этого нам не показывали - не было ни надменности, ни отстраненности. Напротив, они общались с нами, старались нас занять, что-то показать", - отметил собеседник.

Он добавил, что советские военные делились с детьми едой и показывали военную технику, детям было это интересно.