Переживший войну немец рассказал об отношении советских солдат к детям

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Житель Германии, Вольфганг Бидерманн, который в детстве стал свидетелем послевоенного присутствия советских войск, заявил РИА Новости, что советские солдаты относились к немецким детям доброжелательно и без враждебности.
Бидерманн родился в Бранденбурге и провел детство во Франкфурт-на-Одере, где после войны находились советские военные.
"Эти воспоминания сформировали мое представление о советских людях. Мы были для них просто детьми, к нам относились по-доброму", - рассказал он. По его словам, несмотря на недавнюю войну, солдаты не проявляли агрессии или высокомерия.
"Мы, немцы, совершили преступления. Но они этого нам не показывали - не было ни надменности, ни отстраненности. Напротив, они общались с нами, старались нас занять, что-то показать", - отметил собеседник.
Он добавил, что советские военные делились с детьми едой и показывали военную технику, детям было это интересно.
"Однажды нас угостили хлебом и супом. Хлеб был свежий, только что испеченный. И это был самый вкусный хлеб", - сказал Бидерманн, добавив, что до сих пор помнит его вкус.