В ФРГ заявили, что европейцы скептически относятся к помощи Украине

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Население стран Европы скептически относится к продолжению оказания помощи Украине, при этом европейские лидеры, в отличие от народа, поддерживают даже "агрессивные и воинственные" заявления Владимира Зеленского, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), бывший депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.