МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Население стран Европы скептически относится к продолжению оказания помощи Украине, при этом европейские лидеры, в отличие от народа, поддерживают даже "агрессивные и воинственные" заявления Владимира Зеленского, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), бывший депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.
По его словам, "поддержка Украины, включая более агрессивные и воинственные заявления" Зеленского, "обычно поддерживаются лидерами ЕС и особенно главой Еврокомиссии, но я сомневаюсь, что большинство стран ЕС, большинство их населения имеют такое видение". "Большинство европейцев скептически относятся к войне и продолжению оказания помощи Украине", - заявил Бек телеканалу RT.
Он выразил мнение, что "по крайней мере большинство" европейского населения настроено намного менее воинственно, чем их лидеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.