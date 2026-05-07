Германия вновь хищно взирает на Восток, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия вновь, как и 85 лет назад, хищно взирает на Восток, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, правительство Германии своими безрассудными действиями ставит на кон безопасность в Европе. Однако Германия хочет втянуть США в потенциальный конфликт Европы и России, поскольку в одиночку немцы пока не могут адекватно участвовать в военном конфликте высокой интенсивности без чрезмерного обременения населения соответствующими издержками, считает Медведев.
"Впрочем, рациональность может вдрызг разбиться о милитаристскую биполярку и тевтонскую алчность. Заигравшемуся в оловянных солдатиков немецкому политикуму тесно в рамках взвешенной политики (бывших канцлеров Германии - ред.) В. Брандта, Г. Шмидта, Г. Коля и Г. Шрёдера. Берлин вновь, как и 85 лет назад, хищно взирает на Восток", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.