10:20 07.05.2026
Германия хочет втянуть США в разборки Европы и России, заявил Медведев

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия хочет втянуть США в потенциальные разборки Европы и России, заявил Медведев.
  • Немецкое правительство ставит на кон безопасность на континенте, но из-за отсутствия сил и средств на реальное силовое развитие событий самостоятельно взвинчивает ставки, отметил он.
  • При планировании операций Берлин полностью полагается на данные орбитальной разведки США и согласовывает шаги в рамках общего натовского руководства, подчеркнул Медведев.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия хочет втянуть США в потенциальные разборки Европы и России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, правительство Германии своими безрассудными действиями ставит на кон безопасность в Европе, но по причине отсутствия сил и средств на реальную силового развития событий самостоятельно, оно взвинчивает ставки посредством истерии и психоза.
"Задача - втянуть в потенциальные разборки Европы и России своего союзника - Вашингтон. Кто бы что ни говорил, но у бундесвера сохраняется глубокая зависимость от американской военной поддержки", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
При планировании операций сегодня Германия вынуждена полностью полагаться на данные орбитальной разведки США, стратегической транспортной авиации, согласовывать шаги в рамках общего натовского руководства, отметил Медведев.
"В одиночку немцы пока не могут адекватно участвовать в военном конфликте высокой интенсивности без чрезмерного обременения населения соответствующими издержками, то есть без очередной "тотальной войны" с апокалиптическими последствиями", - подчеркнул Медведев.
