Германия не экономит средств на милитаристский авантюризм, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия сейчас не экономит средств на милитаристский авантюризм, как и в XX веке, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"В утвержденном бюджете страны на 2026 год в размере 524,54 миллиарда евро на "оборону"… немецкие власти готовы потратить более 82 миллиарда евро, что на 20 миллиардов больше, чем в 2025 году. В совокупности со средствами упомянутого спецфонда общие военные расходы должны составить около 108 миллиардов евро", - добавил Медведев.