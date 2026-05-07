Германия не экономит средств на милитаристский авантюризм, заявил Медведев - РИА Новости, 07.05.2026
09:56 07.05.2026 (обновлено: 10:39 07.05.2026)
Германия не экономит средств на милитаристский авантюризм, заявил Медведев

Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что Германия не экономит средств на милитаристский авантюризм.
  • По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2024 году совокупные военные расходы ФРГ достигли 88,5 миллиардов долларов, что на 28% больше, чем в 2023 году.
  • Это вывело Германию по уровню военных расходов на первое место в Европе.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия сейчас не экономит средств на милитаристский авантюризм, как и в XX веке, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Средств на милитаристский авантюризм, как и в XX веке, не экономят", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.
Он подчеркнул, что, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2024 году совокупные военные расходы ФРГ достигли 88,5 миллиардов долларов, что на 28% больше, чем в 2023 году. Это, по словам Медведева, вывело Германию по этому показателю на первое место в Европе. Основным источником финансирования стал специальный Фонд модернизации бундесвера объемом 100 миллиардов евро, что позволило довести уровень военных расходов до 2% ВВП, добавил Медведев.
"В утвержденном бюджете страны на 2026 год в размере 524,54 миллиарда евро на "оборону"… немецкие власти готовы потратить более 82 миллиарда евро, что на 20 миллиардов больше, чем в 2025 году. В совокупности со средствами упомянутого спецфонда общие военные расходы должны составить около 108 миллиардов евро", - добавил Медведев.
