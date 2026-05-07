Германия переживает эпохальный перелом, заявил Мерц

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Германия сталкивается с серьезными переменами в мире и накопившимися структурными проблемами внутри страны, которые вместе формируют "эпохальный перелом", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение. Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это", - заявил Мерц на конференции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия

По словам канцлера Германии , перелом, который сегодня происходит в мире, носит взрывной характер и происходит крайне быстро. И этот кризис порождает давление, вынуждающее принимать меры. Мерц отметил, что Германия "каждую неделю" сталкивается с новыми вызовами и кризисами, которые невозможно отнести только к сфере внешней политики.

Происходящие кризисы оказывают влияние на жизнь внутри самой Германии, бросают ей вызов и демонстрируют, что ФРГ должна измениться во многих отношениях, отметил канцлер.

Говоря о процессе реформ внутри ФРГ, Мерц заявил, что планирует продолжить его ускорение, а также обратился к немцам с просьбой проявить терпение по отношению к преобразованиям, которые проводит немецкое правительство.

Ранее исследование компании YouGov выявило, что74% граждан ФРГ негативно настроены по отношению к Мерцу. Согласно исследованию, по сравнению с мартом число граждан Германии, благосклонно относящихся к Мерцу, уменьшилось на четыре процентных пункта, а число тех, кто относится к нему негативно, увеличилось на пять процентных пунктов.