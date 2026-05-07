Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как правильно искать информацию о своих предках - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 07.05.2026 (обновлено: 10:53 07.05.2026)
Эксперт рассказал, как правильно искать информацию о своих предках

Копылов: в поиске информации о предках помогут запросы в МФЦ и ЗАГС

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКартотека
Картотека - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Картотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиск информации о своих предках следует начинать с опроса родственников и составления первичного генеалогического древа, рекомендует ведущий исследователь АНО "Семейная Традиция" Артем Копылов.
  • После составления генеалогического древа Копылов рекомендует использовать интернет-архивы и сайты с автоматической расшифровкой документов.
  • Запросы в МФЦ, ЗАГС и архивные учреждения, а также обращение в архивы отделов кадров крупных компаний являются важными инструментами для поиска информации о предках.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Поиск информации о своих предках лучше всего начинать с опроса родственников и составления первичного генеалогического древа, заявил ведущий исследователь АНО "Семейная Традиция" Артем Копылов.
"Постарайтесь сделать первичную схему вашего будущего генеалогического древа: укажите фамилию, имя, отчество, даты жизни, места рождения. Так станут заметны пробелы в истории семьи и можно определить направления дальнейших поисков", - сказал Копылов "Газете.Ru".
Родословное древо - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство
17 июля 2025, 17:57
Далее эксперт советует начать поиск с интернет-архивов и сайтов с автоматической расшифровкой документов, которые могут распознать документы с середины XVIII до начала ХХ века.
"При этом не стоит забывать, что отсутствие информации еще не гарантирует, что данных о ваших предках нет. Изучайте документы самостоятельно, используя расшифровку как вспомогательный инструмент. Слова в расшифровке или самом документе могут иметь описки или опечатки", - отметил специалист.
Копылов обратил внимание, что запросы в МФЦ и ЗАГС являются незаменимым инструментом поиска наряду с архивными учреждениями, которые могут хранить метрические книги церквей, документы ЗАГСа за последние 100 лет по своей территории, ревизские сказки, переписи населения, а также исповедные росписи.
"Если ваш предок работал в большой компании, то можно обратиться в архив отдела кадров. Обычно такую информацию дают бесплатно, если нет секретных данных", - заключил исследователь.
Цветы на мемориале памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
РКК оцифрует архивы времен Великой Отечественной войны
3 февраля, 16:50
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала