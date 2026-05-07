Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:45 07.05.2026
Гарбузов: компания из Москвы наладила выпуск звукоизоляционных панелей

Гарбузов: компания из Москвы запустила производство звукоизоляционных панелей

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыПроизводство звукоизоляционных панелей в Москве
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Столичная компания запустила производство звукоизоляционных панелей, которые позволяют снизить уровень шума в квартирах, офисах и специализированных пространствах с повышенными требованиями к звукоизоляции, заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Более 360 московских предприятий выпускают сегодня различные строительные материалы. Отрасль активно развивается, компании регулярно выводят на рынок собственные разработки, предлагают инновационные решения, которые позволяют значительно повысить качество городской среды и обеспечить реализацию важных инфраструктурных проектов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Таким образом, московский производитель AkoSound запатентовал разработку, которая представляет собой многослойную конструкцию, уточнили в пресс-службе. Звукоизоляционные панели подходят для разных объектов: от жилых квартир до коммерческих пространств. Панели можно использовать в офисах, студиях звукозаписи, кинотеатрах и многих других помещениях, где важен высокий уровень акустического комфорта.
Толщина панели составляет от 50 до 70 миллиметров, при этом обеспечивая снижение уровня шума от 15 до 28 децибел, что делает продукт практичным и удобным для монтажа. Так, он не "съедает" площадь, сохраняя эффективность звукоизоляции.
Также недавно в Москве открылся комплекс промпредприятий, который объединил высокотехнологичные производства современных строительных материалов. В его состав вошли три завода и промышленный технопарк.
Например, был открыт полностью автоматизированный завод по выпуску автоклавного газобетона с системой цифрового управления, возможности которого позволяют осуществлять быструю перенастройку производственной линии под необходимый размер блоков и панелей.
Кроме того, в комплекс вошел завод по производству архитектурных стеклопакетов –предприятие, оснащенное системами автоматизированного перемещения стекла.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год здесь открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в мегаполисе работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщил, что московская фармацевтическая промышленность сохраняет лидирующие позиции в отрасли по стране. На территории города развиваются передовые технологии, появляются новые площадки, а уже действующие продолжают расширять свои мощности.
