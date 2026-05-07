"Когда вернемся, им – хана!": интервью самой крутой гандболистки России

Ее талант признали в пятнадцать, а сейчас она звезда мирового уровня - страдает из-за международного бана и очень хочет поквитаться с маститыми соперниками. Как разжечь скандал в малопопулярном виде спорта и стать в нем лидером, в откровенном интервью РИА Новости рассказала лучшая молодая спортсменка 2025 года Варвара Семина.

"В Москве было грустно, стала загоняться"

- В 16 лет попасть в Суперлигу – мне кажется, такое редко случается.

- Да, это нижняя возрастная граница. Тренироваться со взрослыми я начала в пятнадцать. Команда была молодая – максимум семь лет разницы между нами было. Постепенно Олег Кулешов (главный тренер "Динамо-Синара" в 2021-2024 годах) меня прикрепил к Суперлиге. Было немного страшновато. Я была еще худенькая, хиленькая… Но на второй год стало легче.

- Два года назад вы перешли в ЦСКА, переехав из Волгограда.

- Я даже ждала, когда уже уеду, хотелось самостоятельной жизни. В команде же психологически было тяжеловато. Из "Динамо" мы переходили вдвоем – я и Аня Верещак. Мы пересекаемся, общаемся, но не прям лучшие подружки. Поэтому "своего" человека у меня тут первое время не было. Приходилось общаться со всеми на расстояния. Было грустно, появились загоны на этот счет. Тильт какой-то! Хотя девчонки меня приняли хорошо. Год был тяжелый, сменилось три тренера, для меня это был шок. Но затем мы подружились с Юлей Крупенниковой, перешла Соня Васильева, Ева Захаренко была. Мы из сборной одного года, так вместе и держались.

- За чьей игрой персонально следили?

- Очень нравится Хеню Рейстад – лучшая в мире, агрессивная, крепкая. В российском чемпионате импонировала Елена Михайличенко – за быструю игру и мышление. Аня Вяхирева – это гандбольный Месси. Дашу Дмитриеву тоже выделю – обыгрыш и бросочек у нее крутые. И как человек располагает.

Из других видов я в восторге от Арины Соболенко. Просто умничка! Еще впечатляет дисциплина Криштиану Роналду – у него бешеное расписание, дополнительные тренировки, суперправильное питание. Его работа над собой меня вдохновляет.

- Недавно вас признали лучшей молодой спортсменкой года по версии РИА Новости. Как справляетесь с возросшим статусом?

- Мне кажется, корона и звездная болезнь меня не затронули. Не знаю, как выгляжу со стороны – может быть, кто-то скажет иначе. Но я считаю, что по отношению к окружающим и гандболу я совершенно не поменялась. Мне еще, дай бог, лет 20 играть. Надеюсь, дороги на международные соревнования нам откроют.

"А на чем у нас скандалить?"

- Гандбол в России вообще популярен?

- По сравнению с тем, что было раньше, рост есть. Но все равно люди в массе своей не слишком разбираются. Летим в самолете куда-то, спрашивают: "Девчонки, чем занимаетесь?". Говорим, гандболом. "Ой, а это в воде? Это у вас мяч такой вытянутый?". Обидно.

- Как повысить интерес?

- Исторически сложилось так, что есть футбол, баскетбол, хоккей и все остальные. В Москве до гандбола многие не доходят. Тем более на женский… Хотя именно в России женский гандбол, мне кажется, сейчас более развит, чем мужской. У нас больше командных взаимодействий, а у мужиков гандбол более простой и силовой. Как привлечь людей на трибуны? К примеру, заканчивается матч футбольного ЦСКА – и объявлять по стадиону, что в эти выходные играет еще и гандбольный. Возможно, удастся заинтересовать болельщиков чем-то новым.

- А скандалы способны помочь популяризации, как в фигурном катании?

- У нас будто бы и не на чем скандалить. Допинг у кого-то – так ведь это во всех видах. Возможно, акцент на жестких спортивных моментах мог бы помочь. Условно, счет равный, кто-то агрессивно сыграл - начинается заварушка, как мы это называем… У меня в последнее время такое часто происходит – очень уж часто хватаю красные карточки. Можно развить принципиальное соперничество между клубами – чтобы в хорошем смысле подкалывали и провоцировали друг друга в соцсетях. Этого не хватает.

- В мировом спорте есть тренд на гендерное равенство в доходах. В гандболе эти различия чувствуются?

- У меня ощущение, что женский и мужской гандбол в плане зарплат близки к равенству. Точных цифр не назову, но у нас нет такого, что гандболистка получает, условно, 200 тысяч в месяц, а такого же уровня игрок-мужчина – миллион. Плюс-минус в одном диапазоне. А вот с другими видами спорта разница колоссальная, и нам это, конечно, очень обидно. Злимся – все же здоровье свое отдаем. Но что поделать? Мы же любим это дело, не можем без него.

- Чего вам хотелось бы достичь?

- Выйти на международную арену после бана и, дай бог, попасть в призы. Думаю, мы все выйдем с настроем, что им – хана! Особенно после того, как отсудили наших фигуристов на Олимпиаде – такие баллы им поставили… Это же просто смешно.

- Вы про Аделию Петросян и Петра Гуменника?

- Конечно. Да и в целом какого уровня была эта Олимпиада. С прошлыми не сравнить.

- Вам не понравилось?

- Как выступили наши – понравилось. А в остальном… Саша Трусова 251 балл набрала и стала второй. Женя Медведева – 238. И тут – 226, и это первое место… Все видят, думаю, что происходит. Просто смешно на это смотреть.

- В гандболе, думаете, такое возможно?

- Конечно. Думаю, так и будет. Поэтому нам надо быть еще сильнее. Не на две головы выше, а на все пять.

- Оказавшись перед Кирсти Ковентри, что бы вы ей сказали?

- Хм… А это прозвучало бы как официальное заявление? Или как разговор по душам?

- А как будет более действенно?