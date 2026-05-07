ФСБ: фашисты под видом эвакуации топили баржи с людьми у берегов Крыма
10:04 07.05.2026
ФСБ: фашисты под видом эвакуации топили баржи с людьми у берегов Крыма

© РИА Новости / Евгений Халдей
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщает о фактах затопления барж с людьми у берегов Крыма в годы Великой Отечественной войны.
  • Рассекреченные архивные материалы свидетельствуют о том, что в ноябре-декабре 1943 года фашисты под видом эвакуации топили баржи с местным населением.
  • 8 декабря 1943 года из Севастопольского порта было вывезено в море и потоплено до 5 тысяч человек, содержавшихся в тюрьмах СД.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Фашисты в годы Великой Отечественной войны под видом эвакуации топили баржи с людьми в море у берегов Крыма, сообщает крымское главное управление ФСБ РФ со ссылкой на рассекреченные архивные материалы.
Материалы Центрального архива ФСБ России рассекречены в рамках всероссийского проекта "Без срока давности".
"Из спецсообщения наркома государственной безопасности Крымской АССР Фокина П.М. следует, что в ноябре-декабре 1943 года гитлеровские захватчики под видом эвакуации собирали местное население Крыма, вывозили большими группами на баржах из Севастопольского и Евпаторийского портов и топили в открытом море", - говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, наркому госбезопасности Меркулову было доложено, что "8 декабря 1943 года из Севастопольского порта было вывезено в море и потоплено до 5 тысяч человек, содержавшихся в тюрьмах СД".
