ФСБ: фашисты под видом эвакуации топили баржи с людьми у берегов Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщает о фактах затопления барж с людьми у берегов Крыма в годы Великой Отечественной войны.
- Рассекреченные архивные материалы свидетельствуют о том, что в ноябре-декабре 1943 года фашисты под видом эвакуации топили баржи с местным населением.
- 8 декабря 1943 года из Севастопольского порта было вывезено в море и потоплено до 5 тысяч человек, содержавшихся в тюрьмах СД.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Фашисты в годы Великой Отечественной войны под видом эвакуации топили баржи с людьми в море у берегов Крыма, сообщает крымское главное управление ФСБ РФ со ссылкой на рассекреченные архивные материалы.
ФСБ рассекретила данные о самоубийстве Гитлера
Вчера, 00:13
"Из спецсообщения наркома государственной безопасности Крымской АССР Фокина П.М. следует, что в ноябре-декабре 1943 года гитлеровские захватчики под видом эвакуации собирали местное население Крыма, вывозили большими группами на баржах из Севастопольского и Евпаторийского портов и топили в открытом море", - говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, наркому госбезопасности Меркулову было доложено, что "8 декабря 1943 года из Севастопольского порта было вывезено в море и потоплено до 5 тысяч человек, содержавшихся в тюрьмах СД".