ФСБ: фашисты под видом эвакуации топили баржи с людьми у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Фашисты в годы Великой Отечественной войны под видом эвакуации топили баржи с людьми в море у берегов Крыма, сообщает крымское главное управление ФСБ РФ со ссылкой на рассекреченные архивные материалы.

В частности, по данным ведомства, наркому госбезопасности Меркулову было доложено, что "8 декабря 1943 года из Севастопольского порта было вывезено в море и потоплено до 5 тысяч человек, содержавшихся в тюрьмах СД".