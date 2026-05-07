"Фрайбург" – "Брага": смотреть онлайн матч 1/2 финала ЛЕ 7 мая - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
21:00 07.05.2026

"Фрайбург" – "Брага": смотреть онлайн матч 1/2 финала ЛЕ 7 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. немецкий "Фрайбург" и португальская "Брага" встретятся во втором матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча состоится в четверг и начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига Европы УЕФА
07 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Фрайбург
3 : 1
Брага
19‎’‎ • Лукас Кюблер
41‎’‎ • Йоан Манзамби
(Филипп Треу)
72‎’‎ • Лукас Кюблер
(Винченцо Грифо)
79‎’‎ • Пау Виктор
(Виктор Гомес)
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
