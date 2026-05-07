18:31 07.05.2026
Yle: в Финляндии осудили мужчину, оскорбившего депутатов за русскую речь

© AP Photo / Markus Schreiber — Флаг Финляндии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии суд признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке.
  • Мужчина оскорбил депутатов, используя слово, которое имеет уничижительный смысл по отношению к русскоязычным.
  • Мужчине назначили наказание в виде штрафов на сумму около 1 тысячи евро, а также он обязан выплатить компенсацию.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Суд в Финляндии признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства двух говоривших на русском языке депутатов, после того как он в лифте торгового центра назвал их словом, которое используется в уничижительном смысле по отношению к русскоязычным, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Окружной суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства", - говорится в сообщении вещателя.
По данным Yle, потерпевшими стали депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии и двое детей, которые находились рядом.
Суд постановил, что высказывание мужчины является оскорбительным по отношению к другому человеку, поскольку указывает на этническое происхождение и несет исторически негативную нагрузку, уточняет вещатель.
Как сообщает Yle, осужденный также толкнул одного из депутатов, за что его признали виновным и в нанесении легких телесных повреждений.
Мужчине назначили наказание в виде штрафов на сумму около 1 тысячи евро, он также обязан выплатить компенсацию: 400 евро депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро несовершеннолетней жертве.
