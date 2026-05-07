Yle: в Финляндии осудили мужчину, оскорбившего депутатов за русскую речь

Краткий пересказ от РИА ИИ В Финляндии суд признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке.

Мужчина оскорбил депутатов, используя слово, которое имеет уничижительный смысл по отношению к русскоязычным.

Мужчине назначили наказание в виде штрафов на сумму около 1 тысячи евро, а также он обязан выплатить компенсацию.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Суд в Финляндии признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства двух говоривших на русском языке депутатов, после того как он в лифте торгового центра назвал их словом, которое используется в уничижительном смысле по отношению к русскоязычным, сообщает телерадиовещатель Yle.

"Окружной суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства", - говорится в сообщении вещателя.

По данным Yle, потерпевшими стали депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии и двое детей, которые находились рядом.

Суд постановил, что высказывание мужчины является оскорбительным по отношению к другому человеку, поскольку указывает на этническое происхождение и несет исторически негативную нагрузку, уточняет вещатель.

Как сообщает Yle, осужденный также толкнул одного из депутатов, за что его признали виновным и в нанесении легких телесных повреждений.