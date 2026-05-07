Сотрудники посольства России почтили память советских воинов в Финляндии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Хельсинки в преддверии Дня Победы почтили память советских воинов, похороненных в Финляндии, сообщили в российском дипмиссии.

Как уточнили в диппредставительстве, церемония в Киркконумми стала частью цикла из почти 20 памятных мероприятий, организуемых посольством в канун 81-й годовщины Победы.