Сотрудники посольства России почтили память советских воинов в Финляндии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Хельсинки в преддверии Дня Победы почтили память советских воинов, похороненных в Финляндии, сообщили в российском дипмиссии.
"В преддверии Дня Победы посольство России в Финляндии провело памятную церемонию в Киркконумми (Южная Финляндия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
По словам дипломатов, посол Павел Кузнецов и сотрудники диппредставительства посетили воинское захоронение на месте бывшей советской военно-морской базы Порккала-Удд.
"Дипломаты возложили цветы к расположенному на гарнизонном кладбище обелиску, а также к памятнику экипажам трех советских подводных лодок, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе южнее мыса Порккала", - добавили в посольстве.
Как уточнили в диппредставительстве, церемония в Киркконумми стала частью цикла из почти 20 памятных мероприятий, организуемых посольством в канун 81-й годовщины Победы.