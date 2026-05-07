План на лучшие выходные: выбираем самые интересные фестивали лета

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Летний отдых — не только релакс на берегу моря, восстановление сил в санатории или насыщенная экскурсионная программа. Выбирая направления для поездки, стоит изучить событийную программу: во многих регионах пройдут интересные фестивали. Где в популярных туристических местах послушать джаз, поучаствовать во флешмобах и стать частью циркового представления — в материале РИА Новости.

Москва

Фестиваль "Пикник Афиши"

Дата: 20 июня.

Место: музей-заповедник "Коломенское".

Популярный столичный опен-эйр — место с насыщенной музыкальной программой. Feduk, Slava Marlow, Валерий Сюткин ответственны за музыкальную часть. Еще будут фуд-корты, лекции, мастер-классы и арт-проекты.

Фестиваль пройдет в 22-й раз в столице, а 8 августа — в Петербурге. Мероприятие давно перестало быть просто концертом под открытым небом. Там встречаются старые друзья, любители стритфуда пробуют новые бургеры, а тихие одиночки слушают лекции или рассматривают арт-инсталляции.

VK Fest

Дата: 18-19 июля.

Место: ВДНХ.

Мультижанровое мероприятие с шестью сценами. В программе — выступления Zivert, "Тату", Асии, Татьяны Куртуковой, Nansi & Sidorov, группы "Агата Кристи". Организаторы обещают и секретного гостя.

Запланированы встречи с блогерами, лекторий, зона для активного отдыха, квизы и, как пишут на сайте мероприятия, "яркий движ", где энергия встречается с игрой. Еще можно будет потестировать новые ИИ-технологии или провести время в зоне видеоигр.

Chess & Jazz

Дата: 25-26 июля.

Место: сад "Эрмитаж" (улица Каретный Ряд, дом 3).

Здесь джазовые концерты, выступления поп-артистов. В перерывах — шахматные партии, сеансы игры с гроссмейстерами, лекции, викторины и дегустации.

Подробности спортивной программы пока не раскрывают. В прошлом году хедлайнером интеллектуальной зоны стала четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань, которая одновременно провела сеанс игры и автограф-сессию. За музыкальное сопровождение отвечают Лолита, Нани Ева, Zivert, группа "Моя Мишель".

Санкт-Петербург

Фестиваль "Паруса Кронштадта"

Дата: 3-6 июня.

Место: Санкт-Петербург, Кронштадт.

В водной части фестиваля пройдут парусные гонки по Финскому заливу. На суше —дегустации блюд морских регионов мира, мастер-классы, лекции, выступления музыкантов.

"Фортолет"

Дата: 6-7 июня.

Место: Кронштадт, территория "Форт Константин".

Это фестиваль воздушных змеев: их запустят участники из разных регионов страны. Причем летать будут даже гиганты — размером от семи до 30 метров. Украшением станут воздушные змеи в виде русалки, драконов, большого рыжего кота, геккона. Остается скрестить пальцы в мечтах о хорошей погоде.

Также в программе — конкурсы, мастер-классы, музыка, фотозоны, ярмарка сувениров. На территории "Форта Константин" есть музей маячной службы и парк активного отдыха "Кингвинч" — там скалодром, прокат сапов, веревочный парк.

Международный фестиваль уличных театров

Дата: 24-26 июля.

Место: ЦПКиО имени С. М. Кирова.

С утра до вечера можно посещать 35 спектаклей уличных театров. Гости станут участниками музыкального променада, импровизации клоунов, попробуют себя в пантомиме. Еще в парке будет много живых скульптур.

Калининградская область

"Море внутри"

Дата: 8-9 августа.

Место: Светлогорск, улица Динамо, центральная лестница, морской променад, площадка солнечных часов "Зодиак".

Фестиваль современного искусства. В программе — арт-флешмобы, инсталляции, выставки скульптур, создание в режиме онлайн творческих инсталляций, музыкальные и поэтические концерты, кинопоказы, театральные представления.

Тверская область

"Карандаш-фест"

Дата: 31 июля — 2 августа.

Место: Старица.

Это фестиваль "для всех детей, которые устали быть взрослыми", говорится на сайте мероприятия. Обещают смех, балаган и музыку. Выступления клоунов можно посмотреть на сцене, а чтобы познакомиться поближе — придется соблюсти дресс-код. В шествии по мосту через Волгу вместе с участниками смогут пройти только зрители в костюмах.

Нижегородская область

"Столица закатов"

Дата: с 31 мая по 30 августа.

Место: Нижний Новгород.

Главной площадкой станет сцена "Ракушка" в Александровском саду.

Любителей классики ждут семь воскресных концертов Нижегородской филармонии в программе "Музыка над Волгой".

В рамках проекта "Соло на закате" в выходные состоятся выступления музыкантов на набережной Федоровского и Нижне-Волжской, Стрелке, в кремле и Александровском саду.

В сквере Свердлова по субботам и воскресеньям будут устраивать маркеты локальных брендов, концерты и диджей-сеты, лекции и мастер-классы.

Гастрономический фестиваль — по субботам на улице Рождественской.

"Выкса-фестиваль"

Дата: 19-21 июня.

Место: Выкса, "Шухов-парк".

Тема фестиваля в этом году — "Куда течет река". "Мы возвращаемся к истокам, знакомимся с новыми течениями", — говорят организаторы мероприятия. В программе — русская аутентичная музыка, экспедиция по окрестным деревням, "мерцающие" концерты, у которых нет точного времени и места. Один из автобусных маршрутов города на время фестиваля станет "поющим".

Ярославская область

"Влюблен в лен"

Дата: 16 мая.

Место: деревня Игрищи.

В программе — посев льна, ярмарка, экскурсия на льнозавод, дефиле одежды из льняной ткани, кулачные бои и "плясовая вечерина". Праздник завершится народными гуляньями с участием фольклорных коллективов.

Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России"

Дата: 22-26 июля.

Место: Переславль-Залесский, в окрестностях Плещеева озера.

Организаторы обещают девять красочных полетов, по 20 шаров в каждом. Бонус — потрясающие закаты и виды на озеро.

Тульская область

"Дикая мята"

Дата: 19-21 июня.

Место: Алексинский район, поселок Бунырево.

Гостей фестиваля ждут зоны отдыха, ярмарка сувениров, арт-медитации, практики йоги, лекции, луна-парк, сплавы на сапбордах и самое главное — 130 концертов на восьми сценах.

"Богатырская сила"

Дата: 12 июня.

Место: музейный комплекс "Куликово поле", Моховое, Куркинский район.

Помимо игр, забав и мастер-классов для всей семьи организаторы обещают ярмарку изделий российских ремесленников, блюда русской кухни и состязания силачей.

Сочи

Gastreet International Restaurant Show

Дата: 7-12 июня.

Место: курорт Красная Поляна, уровень 960.

Рестораторы будут обсуждать проблемы и тренды в отрасли, а гости отправятся на дегустации, тематические ужины, концерты, займутся хайкингом и трекингом.

Крым

Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party

Дата: 26-28 августа.

Место: Коктебель.

Три вечера подряд перед зрителями будут выступать джазовые исполнители из России и стран Европы, Африки, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки. В заключительный день пройдет Koktebel Jam Session, объединяющий всех музыкантов в едином порыве импровизации и ритма.

Карелия

Музыкальный фестиваль "Воздух Карелии"

Дата: 11-14 июня.

Место: Петрозаводск, аэродром Пески.

Мультиформатный семейный фестиваль под открытым небом. Выступят Гарик Сукачев, "Алиса", Radio Tapok, Вадим Самойлов, "Слот", Линда, "Сектор Газа" и другие — всего более 60 артистов. Будет вкусно и весело, организаторы подготовят площадки для активного отдыха семей с детьми, а также два палаточных лагеря для гостей из других регионов.

Rock’n’Road

Дата: 27 июня.

Место: город Мончегорск, Мурманская область.

Международный байк-фестиваль от российского мотоклуба Night Riders MC Russia пройдет в 20-й раз. Будет много музыки, развлечений и живого общения.