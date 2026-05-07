План на лучшие выходные: выбираем самые интересные фестивали лета
08:00 07.05.2026 (обновлено: 12:47 07.05.2026)

План на лучшие выходные: выбираем самые интересные фестивали лета

Участники Московского весеннего велофестиваля
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Летний отдых — не только релакс на берегу моря, восстановление сил в санатории или насыщенная экскурсионная программа. Выбирая направления для поездки, стоит изучить событийную программу: во многих регионах пройдут интересные фестивали. Где в популярных туристических местах послушать джаз, поучаствовать во флешмобах и стать частью циркового представления — в материале РИА Новости.

Москва

Фестиваль "Пикник Афиши"

Посетители фестиваля "Пикник Афиши х Сбер" в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Дата: 20 июня.
Место: музей-заповедник "Коломенское".
Популярный столичный опен-эйр — место с насыщенной музыкальной программой. Feduk, Slava Marlow, Валерий Сюткин ответственны за музыкальную часть. Еще будут фуд-корты, лекции, мастер-классы и арт-проекты.
Фестиваль пройдет в 22-й раз в столице, а 8 августа — в Петербурге. Мероприятие давно перестало быть просто концертом под открытым небом. Там встречаются старые друзья, любители стритфуда пробуют новые бургеры, а тихие одиночки слушают лекции или рассматривают арт-инсталляции.

VK Fest

Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Дата: 18-19 июля.
Место: ВДНХ.
Мультижанровое мероприятие с шестью сценами. В программе — выступления Zivert, "Тату", Асии, Татьяны Куртуковой, Nansi & Sidorov, группы "Агата Кристи". Организаторы обещают и секретного гостя.
Запланированы встречи с блогерами, лекторий, зона для активного отдыха, квизы и, как пишут на сайте мероприятия, "яркий движ", где энергия встречается с игрой. Еще можно будет потестировать новые ИИ-технологии или провести время в зоне видеоигр.

Chess & Jazz

Игра в шахматы
Дата: 25-26 июля.
Место: сад "Эрмитаж" (улица Каретный Ряд, дом 3).
Здесь джазовые концерты, выступления поп-артистов. В перерывах — шахматные партии, сеансы игры с гроссмейстерами, лекции, викторины и дегустации.
Подробности спортивной программы пока не раскрывают. В прошлом году хедлайнером интеллектуальной зоны стала четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань, которая одновременно провела сеанс игры и автограф-сессию. За музыкальное сопровождение отвечают Лолита, Нани Ева, Zivert, группа "Моя Мишель".

Санкт-Петербург

Фестиваль "Паруса Кронштадта"

Яхты в Финском заливе в Санкт-Петербурге
Дата: 3-6 июня.
Место: Санкт-Петербург, Кронштадт.
В водной части фестиваля пройдут парусные гонки по Финскому заливу. На суше —дегустации блюд морских регионов мира, мастер-классы, лекции, выступления музыкантов.

"Фортолет"

Участники фестиваля воздушных змеев "Легко фест" на территории Парка 300-летия в Санкт-Петербурге
Дата: 6-7 июня.
Место: Кронштадт, территория "Форт Константин".
Это фестиваль воздушных змеев: их запустят участники из разных регионов страны. Причем летать будут даже гиганты — размером от семи до 30 метров. Украшением станут воздушные змеи в виде русалки, драконов, большого рыжего кота, геккона. Остается скрестить пальцы в мечтах о хорошей погоде.
Также в программе — конкурсы, мастер-классы, музыка, фотозоны, ярмарка сувениров. На территории "Форта Константин" есть музей маячной службы и парк активного отдыха "Кингвинч" — там скалодром, прокат сапов, веревочный парк.

Международный фестиваль уличных театров

Одна из кукол на Международном фестивале уличных театров "Петрушки мира"
Дата: 24-26 июля.
Место: ЦПКиО имени С. М. Кирова.
С утра до вечера можно посещать 35 спектаклей уличных театров. Гости станут участниками музыкального променада, импровизации клоунов, попробуют себя в пантомиме. Еще в парке будет много живых скульптур.

Калининградская область

"Море внутри"

Фестиваль современного искусства "Море внутри" в Светлогорске
Дата: 8-9 августа.
Место: Светлогорск, улица Динамо, центральная лестница, морской променад, площадка солнечных часов "Зодиак".
Фестиваль современного искусства. В программе — арт-флешмобы, инсталляции, выставки скульптур, создание в режиме онлайн творческих инсталляций, музыкальные и поэтические концерты, кинопоказы, театральные представления.

Тверская область

"Карандаш-фест"

Клоун выступает на фестивале "Карандаш-фест"
Дата: 31 июля — 2 августа.
Место: Старица.
Это фестиваль "для всех детей, которые устали быть взрослыми", говорится на сайте мероприятия. Обещают смех, балаган и музыку. Выступления клоунов можно посмотреть на сцене, а чтобы познакомиться поближе — придется соблюсти дресс-код. В шествии по мосту через Волгу вместе с участниками смогут пройти только зрители в костюмах.

Нижегородская область

"Столица закатов"

Молодые люди на набережной у здания Речного вокзала в Нижнем Новгороде
Дата: с 31 мая по 30 августа.
Место: Нижний Новгород.
Главной площадкой станет сцена "Ракушка" в Александровском саду.
Любителей классики ждут семь воскресных концертов Нижегородской филармонии в программе "Музыка над Волгой".
В рамках проекта "Соло на закате" в выходные состоятся выступления музыкантов на набережной Федоровского и Нижне-Волжской, Стрелке, в кремле и Александровском саду.
В сквере Свердлова по субботам и воскресеньям будут устраивать маркеты локальных брендов, концерты и диджей-сеты, лекции и мастер-классы.
Гастрономический фестиваль — по субботам на улице Рождественской.

"Выкса-фестиваль"

Участники "Шествия детей, родителей и всех-всех-всех" на "Выкса-фестивале" в Нижегородской области
Дата: 19-21 июня.
Место: Выкса, "Шухов-парк".
Тема фестиваля в этом году — "Куда течет река". "Мы возвращаемся к истокам, знакомимся с новыми течениями", — говорят организаторы мероприятия. В программе — русская аутентичная музыка, экспедиция по окрестным деревням, "мерцающие" концерты, у которых нет точного времени и места. Один из автобусных маршрутов города на время фестиваля станет "поющим".

Ярославская область

"Влюблен в лен"

Работа льнозавода
Дата: 16 мая.
Место: деревня Игрищи.
В программе — посев льна, ярмарка, экскурсия на льнозавод, дефиле одежды из льняной ткани, кулачные бои и "плясовая вечерина". Праздник завершится народными гуляньями с участием фольклорных коллективов.

Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России"

Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России"
Дата: 22-26 июля.
Место: Переславль-Залесский, в окрестностях Плещеева озера.
Организаторы обещают девять красочных полетов, по 20 шаров в каждом. Бонус — потрясающие закаты и виды на озеро.

Тульская область

"Дикая мята"

Участники фестиваля "Дикая мята"
Дата: 19-21 июня.
Место: Алексинский район, поселок Бунырево.
Гостей фестиваля ждут зоны отдыха, ярмарка сувениров, арт-медитации, практики йоги, лекции, луна-парк, сплавы на сапбордах и самое главное — 130 концертов на восьми сценах.

"Богатырская сила"

Музейный комплекс со смотровой площадкой в селе Моховое в Тульской области
Дата: 12 июня.
Место: музейный комплекс "Куликово поле", Моховое, Куркинский район.
Помимо игр, забав и мастер-классов для всей семьи организаторы обещают ярмарку изделий российских ремесленников, блюда русской кухни и состязания силачей.

Сочи

Gastreet International Restaurant Show

Участники карнавала SOCHI FEST в Сочи
Дата: 7-12 июня.
Место: курорт Красная Поляна, уровень 960.
Рестораторы будут обсуждать проблемы и тренды в отрасли, а гости отправятся на дегустации, тематические ужины, концерты, займутся хайкингом и трекингом.

Крым

Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party

Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party
Дата: 26-28 августа.
Место: Коктебель.
Три вечера подряд перед зрителями будут выступать джазовые исполнители из России и стран Европы, Африки, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки. В заключительный день пройдет Koktebel Jam Session, объединяющий всех музыкантов в едином порыве импровизации и ритма.

Карелия

Музыкальный фестиваль "Воздух Карелии"

Фестиваль
Дата: 11-14 июня.
Место: Петрозаводск, аэродром Пески.
Мультиформатный семейный фестиваль под открытым небом. Выступят Гарик Сукачев, "Алиса", Radio Tapok, Вадим Самойлов, "Слот", Линда, "Сектор Газа" и другие — всего более 60 артистов. Будет вкусно и весело, организаторы подготовят площадки для активного отдыха семей с детьми, а также два палаточных лагеря для гостей из других регионов.

Rock’n’Road

Участники мотопробега
Дата: 27 июня.
Место: город Мончегорск, Мурманская область.
Международный байк-фестиваль от российского мотоклуба Night Riders MC Russia пройдет в 20-й раз. Будет много музыки, развлечений и живого общения.
Еще в программе — метание двигателя на дальность, покрышек — на меткость, соревнование на самый громкий рык мотора, антигонка (кто медленнее проедет на мотоцикле) и бой подушками на бревне. По вечерам — рок-концерты, а в завершение праздника — фаер-шоу.
