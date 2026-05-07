Фестиваль в честь 135-летия со дня рождения Булгакова начнется 13 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Театральный фестиваль "135 лет Мастеру: наследие Булгакова" пройдет с 13 по 22 мая в Москве, сообщает пресс-служба музея-театра "Булгаковский дом".

Во время фестиваля в стенах музея будут работать выставки и лектории. Зрители увидят спектакли молодых авторов и конкурсную программу. Помимо этого, организаторы покажут студенческие спектакли, которые в дальнейшем смогут стать частью репертуара "Булгаковского дома".