Чемпионка мира по фехтованию Любецкая умерла на 86-м году жизни

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чемпионка мира 1961 года в составе женской сборной команды СССР по фехтованию на рапире Татьяна Любецкая скончалась в возрасте 85 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.
О смерти спортсменки стало известно в четверг.
"Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира, обладательница Кубка СССР, писательница и журналистка Татьяна Львовна Любецкая. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память", - говорится в сообщении организации.
Любецкая начала заниматься фехтованием в 1957 году. Ее тренерами были Раиса Чернышева, Виталий Аркадьев и Марк Мидлер. По окончании спортивной карьеры занималась журналистикой, писала книги.
