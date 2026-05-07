22:08 07.05.2026
Чемпионка мира по фехтованию Любецкая умерла на 86-м году жизни

Чемпионка мира по фехтованию 1961 года Любецкая умерла на 86-м году жизни

Сабли на соревнованиях по фехтованию. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионка мира 1961 года по фехтованию на рапире в составе женской сборной СССР Татьяна Любецкая скончалась в возрасте 85 лет.
  • О смерти Татьяны Любецкой стало известно в четверг.
  • Любецкая начала заниматься фехтованием в 1957 году и после завершения спортивной карьеры занималась журналистикой, писала книги.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Чемпионка мира 1961 года в составе женской сборной команды СССР по фехтованию на рапире Татьяна Любецкая скончалась в возрасте 85 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.
О смерти спортсменки стало известно в четверг.
"Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира, обладательница Кубка СССР, писательница и журналистка Татьяна Львовна Любецкая. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память", - говорится в сообщении организации.
Любецкая начала заниматься фехтованием в 1957 году. Ее тренерами были Раиса Чернышева, Виталий Аркадьев и Марк Мидлер. По окончании спортивной карьеры занималась журналистикой, писала книги.
