Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС потребовал от Венецианской биеннале объяснить участие России в выставке.
- В случае неудовлетворительного ответа ЕС либо приостановит действие гранта в размере 2 миллионов евро, либо расторгнет его.
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. ЕС дал Венецианской биеннале срок до воскресенья объяснить участие в выставке России, в противном случае грозится расторгнуть соглашение о поддержке, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.
"Мы действительно отправили первое письмо биеннале, где говорится, что, по нашему мнению, может быть нарушен грант в размере 2 миллионов евро, который мы выделяем на поддержку биеннале, у них есть время до воскресенья, чтобы ответить", - сказал он.
По словам Ренье, "если ответ не будет удовлетворительным, ЕК либо приостановит действие гранта, либо расторгнет его".