ЕС потребовал от Венецианской биеннале объяснить участие России
14:07 07.05.2026
ЕС потребовал от Венецианской биеннале объяснить участие России

Ренье: ЕС дал Венецианской биеннале срок до воскресенья объяснить участие России

© AP Photo / Luca BrunoПосетители стоят перед российским павильоном на Венецианской биеннале искусства 2026 года
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС потребовал от Венецианской биеннале объяснить участие России в выставке.
  • В случае неудовлетворительного ответа ЕС либо приостановит действие гранта в размере 2 миллионов евро, либо расторгнет его.
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. ЕС дал Венецианской биеннале срок до воскресенья объяснить участие в выставке России, в противном случае грозится расторгнуть соглашение о поддержке, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.
"Мы действительно отправили первое письмо биеннале, где говорится, что, по нашему мнению, может быть нарушен грант в размере 2 миллионов евро, который мы выделяем на поддержку биеннале, у них есть время до воскресенья, чтобы ответить", - сказал он.
По словам Ренье, "если ответ не будет удовлетворительным, ЕК либо приостановит действие гранта, либо расторгнет его".
ЕК обвинила Италию в неуважении из-за участия России в Биеннале
ЕК обвинила Италию в неуважении из-за участия России в Биеннале
6 мая, 08:41
 
РоссияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
