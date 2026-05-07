Песков прокомментировал планы Польши по созданию самой большой армии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд стран Европы ведет дело к конфронтации на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости планы Польши по созданию самой большой армии.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика будет иметь самую сильную армию в Европе к 2030 году.
"Основываясь на этой линии, которая фактически стала стратегической для них линией, эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряженности. Это их ответственность", - сказал Песков.