Песков прокомментировал планы Польши по созданию самой большой армии
12:43 07.05.2026
Песков прокомментировал планы Польши по созданию самой большой армии

Песков: некоторые страны ведут дело к конфронтации на европейском континенте

  • Ряд стран Европы ведет дело к конфронтации на европейском континенте, заявил Дмитрий Песков в контексте комментариев о планах Польши по созданию самой сильной армии в Европе к 2030 году.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд стран Европы ведет дело к конфронтации на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости планы Польши по созданию самой большой армии.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика будет иметь самую сильную армию в Европе к 2030 году.
"Основываясь на этой линии, которая фактически стала стратегической для них линией, эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряженности. Это их ответственность", - сказал Песков.
