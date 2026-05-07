Опрос показал, сколько европейцев хотят обособления ЕС от США

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Свыше 70% европейцев считают, что Европейский союз должен обособиться от США и "пойти собственным путем", следует из результатов исследования немецкого фонда Bertelsmann.
Кроме того, 58% участников исследования не считают США надежным партнером ЕС. Доля европейцев, называющих Соединенные Штаты главным партнером ЕС, сократилась с 51% в 2024 году до 31% в 2026 году.
Исследование проводилось с сентября 2024 года по март 2026 года. В 2024 году в нем приняли участие 26,5 тысячи жителей стран ЕС, в 2026 – 18 тысяч. Статистическая погрешность не превышает один процентный пункт.
Ранее агентство Блумберг указывало, что европейские лидеры пытаются дистанцироваться от США, в том числе на фоне операции Соединенных Штатов против Ирана.