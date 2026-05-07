Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько европейцев хотят обособления ЕС от США - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 07.05.2026
Опрос показал, сколько европейцев хотят обособления ЕС от США

Свыше 70% европейцев считают, что ЕС должен обособиться от США – исследование

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 70 процентов европейцев считают, что Европейский союз должен обособиться от США и "пойти собственным путем", следует из результатов исследования немецкого фонда Bertelsmann.
  • 58 процентов участников исследования не считают США надежным партнером ЕС.
  • Доля европейцев, называющих Соединенные Штаты главным партнером ЕС, сократилась с 51 процента в 2024 году до 31 процентов в 2026 году.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Свыше 70% европейцев считают, что Европейский союз должен обособиться от США и "пойти собственным путем", следует из результатов исследования немецкого фонда Bertelsmann.
Согласно исследованию, 73% опрошенных придерживаются мнения о том, что после десятилетий тесной привязки к США Европа должна "пойти собственным путем". В 2024 году такую точку зрения разделяли 63% респондентов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Опрос показал, сколько немцев негативно настроены в отношении Мерца
5 мая, 14:15
Кроме того, 58% участников исследования не считают США надежным партнером ЕС. Доля европейцев, называющих Соединенные Штаты главным партнером ЕС, сократилась с 51% в 2024 году до 31% в 2026 году.
Исследование проводилось с сентября 2024 года по март 2026 года. В 2024 году в нем приняли участие 26,5 тысячи жителей стран ЕС, в 2026 – 18 тысяч. Статистическая погрешность не превышает один процентный пункт.
Ранее агентство Блумберг указывало, что европейские лидеры пытаются дистанцироваться от США, в том числе на фоне операции Соединенных Штатов против Ирана.
Митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии Национальное объединение Марин Ле Пен в Париже - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Опрос показал, сколько французов готовы поддержать партию Ле Пен
4 мая, 11:51
 
В миреСШАЕвропаИранЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала