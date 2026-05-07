Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конгрессмен-республиканец Томас Масси считает, что в деле Джеффри Эпштейна отсутствует ясность.
- Масси заявил о необходимости публикации засекреченных материалов, включая внутренние записки ведомств.
- Генпрокурор ссылается на привилегию совещательного процесса, чтобы не допустить раскрытия документов по Закону о свободе информации.
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. В деле скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна до сих пор отсутствует ясность, считает конгрессмен-республиканец Томас Масси.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону конгрессмен заявил, что ключевое значение имеет та категория материалов, которая до сих пор остается засекреченной.
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
10 февраля, 07:26
"И неважно, три ли это миллиона файлов или триста, они все равно должны их опубликовать", – подчеркнул Масси.
Как уточняет конгрессмен, среди этих документов – внутренние записки ведомств, касающиеся того, как принимались решения о проведении или непроведении расследований в рамках дела финансиста.
"А в настоящее время генпрокурор ссылается на так называемую привилегию совещательного процесса. Ее используют, когда хотят не допустить раскрытия документов по Закону о свободе информации или отредактировать их, скрыв часть текста", – добавил республиканец.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.