Конгрессмен в США считает, что в деле Эпштейна отсутствует ясность

Краткий пересказ от РИА ИИ

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. В деле скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна до сих пор отсутствует ясность, считает конгрессмен-республиканец Томас Масси.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону конгрессмен заявил, что ключевое значение имеет та категория материалов, которая до сих пор остается засекреченной.

"И неважно, три ли это миллиона файлов или триста, они все равно должны их опубликовать", – подчеркнул Масси.

Как уточняет конгрессмен, среди этих документов – внутренние записки ведомств, касающиеся того, как принимались решения о проведении или непроведении расследований в рамках дела финансиста.

"А в настоящее время генпрокурор ссылается на так называемую привилегию совещательного процесса. Ее используют, когда хотят не допустить раскрытия документов по Закону о свободе информации или отредактировать их, скрыв часть текста", – добавил республиканец.