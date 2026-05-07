В Латвии предупредили о последствиях политики НАТО против России - РИА Новости, 07.05.2026
04:44 07.05.2026
В Латвии предупредили о последствиях политики НАТО против России

© AP Photo / Olivier Matthys — Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Брюссель подставит Прибалтику под первый удар в случае глобальной войны, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Он напомнил, что в последнее время НАТО наращивает силы в прибалтийских странах – в регионе создается инфраструктура для быстрого развертывания войск, растет число учений, отрабатывающих сценарии конфликта с Россией.
"Прибалтийские элиты играют роль добровольного щита, рассчитывая, что присутствие альянса гарантирует им безопасность. На самом деле это превращает регион в потенциальную зону первого удара в случае большой войны", - сказал Панкратов.
По его словам, военная эскалация в странах Балтии растет.
Как указал Панкратов, расширение Литвой военного полигона рядом с городом Таураге (вблизи с Калининградской областью) делает эту часть Прибалтики уязвимой и "превращает ее в один из центров будущего противостояния с Россией". Новый полигон повышает риск ошибки или инцидента, после которого "отойти назад" будет крайне трудно, подчеркнул экс-депутат.
"Любое расширение военной инфраструктуры НАТО непосредственно у границ России автоматически воспринимается Москвой как угроза, независимо от того, как это формулируется в Вильнюсе", - заключил политик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у НАТО есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой. Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов предупредил в интервью РИА Новости, что РФ решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС.
