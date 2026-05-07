Убийце россиянки в Хургаде грозит смертная казнь - РИА Новости, 07.05.2026
01:38 07.05.2026 (обновлено: 01:41 07.05.2026)
© AP Photo / Amr Nabil — Сотрудники полиции Египта. Архивное фото
Сотрудники полиции Египта. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчине, ограбившему и убившему гражданку России в ее квартире в египетском курортном городе Хургада, грозит смертная казнь.
  • Обвиняемый — 31-летний Мухаммед Бадави, он проник в незапертую квартиру с целью ограбления и зарезал россиянку после того, как она оказала сопротивление.
  • Уголовный суд Красного моря постановил передать дело обвиняемого верховному муфтию, который даст заключение по вопросу смертной казни за ограбление и убийство.
КАИР, 7 мая – РИА Новости. Мужчине, ограбившему и убившему гражданку России в ее квартире в египетском курортном городе Хургада осенью 2025 года, грозит смертная казнь, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного процесса.
"Ранее прокуратура Хургады обвинила находящегося под стражей 31-летнего Мухаммеда Бадави в умышленном убийстве гражданки России Светланы Медведевой, совершенном 9 октября 2025 года", - сказал собеседник агентства.
По его информации, обвиняемый проник в квартиру, которая была не заперта, с целью ограбления и зарезал россиянку после того, как она оказала сопротивление. Согласно источнику, тело погибшей обнаружили охранники здания.
"Обвиняемый украл некоторую денежную сумму и мобильный телефон, принадлежавшие жертве", - отметил источник, добавив, что убийца вскоре был задержан и признался в содеянном.
По словам источника, в среду состоялось заседание уголовного суда провинции Красное море по данному делу.
"Уголовный суд Красного моря постановил передать дело обвиняемого верховному муфтию, который даст заключение по вопросу смертной казни за ограбление и убийство", - заявил источник.
В соответствии с египетским законодательством верховный муфтий передаст суду свое заключение по данному делу, после чего будет вынесен окончательный приговор.
