Ефимов: в Москве в апреле одобрили 17 проектов КРТ
15:23 07.05.2026
Ефимов: в Москве в апреле одобрили 17 проектов КРТ

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Москве в апреле одобрили 17 проектов комплексного развития территории (КРТ), в рамках которых планируется построить 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Одобренные городом в апреле 17 новых проектов комплексного развития территорий позволят преобразить более 75 гектаров неэффективно используемой земли в 16 столичных районах восьми административных округов. На месте расположенных там сейчас полузаброшенных и морально устаревших объектов появятся привлекательные городские кварталы, где построят свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, в том числе в рамках одобренных в апреле проектов КРТ предполагается построить примерно 400 тысяч квадратных метров жилья, три четверти домов будут предназначены для программы реновации.
Кроме того, более 831 тысячи квадратных метров придется на общественно-деловую и производственную инфраструктуру. В частности, возле железнодорожной станции Лихоборы построят общественно-деловой комплекс, на Кутузовском шоссе в Крюкове – гостиницу и здания для высокотехнологичных производств.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
