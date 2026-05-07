Ефимов: в Москве в апреле одобрили 17 проектов КРТ

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Москве в апреле одобрили 17 проектов комплексного развития территории (КРТ), в рамках которых планируется построить 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Одобренные городом в апреле 17 новых проектов комплексного развития территорий позволят преобразить более 75 гектаров неэффективно используемой земли в 16 столичных районах восьми административных округов. На месте расположенных там сейчас полузаброшенных и морально устаревших объектов появятся привлекательные городские кварталы, где построят свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточняется в сообщении, в том числе в рамках одобренных в апреле проектов КРТ предполагается построить примерно 400 тысяч квадратных метров жилья, три четверти домов будут предназначены для программы реновации.

Кроме того, более 831 тысячи квадратных метров придется на общественно-деловую и производственную инфраструктуру. В частности, возле железнодорожной станции Лихоборы построят общественно-деловой комплекс, на Кутузовском шоссе в Крюкове – гостиницу и здания для высокотехнологичных производств.