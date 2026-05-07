Ефимов: детские спортплощадки в Москве будут строить по новым правилам

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости . Детские спортивные площадки во дворах и общественных пространствах Москвы будут строить с учетом новых требований к их проектированию и содержанию, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Как указывается в сообщении, новые регламенты устанавливают минимальные размеры спортивных площадок для детей дошкольного, младшего и среднего возраста во дворах, на общественных и зеленых территориях. Кроме того, они дают рекомендации по категориям устанавливаемого на спортплощадках оборудования, по покрытиям и озеленению, предусматривают создание отдельных зон для разных возрастных групп: от 3 до 7 и от 7 до 12 лет.