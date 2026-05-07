В бизнес-миссии "Сделано в России" в Джакарте участвуют агропромэкспортеры

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) открыл международную деловую миссию для компаний агропромышленного комплекса в столице Индонезии, сообщает центр.

"Мероприятие проходит 7 и 8 мая 2026 года. В деловой миссии принимают участие 14 российских компаний. Пять из них являются обладателями сертификата "Сделано в России", - отмечается в пресс-релизе.

Свою продукцию представляют отечественные производители подсолнечного масла, шоколада, пшеницы, кукурузы, муки, пастилы, мяса, а также биоудобрений и средств защиты растений. Среди участников международной деловой миссии – "А Групп", "Макфа", "Прогресс Агро", "Агросоюз", "Инко-трейд", "Легендагро Логистика", "АСПГ" и другие.

В рамках мероприятия РЭЦ организовывает для участников целевые бизнес-переговоры с потенциальными иностранными покупателями. Встречи проводятся при взаимном интересе сторон. Все иностранные компании заранее подтвердили заинтересованность в российской продукции.

Финансовую поддержку компаниям из России оказал РЭЦ, взяв на себя затраты на аренду конференц-залов, администрирование и техническое обеспечение мероприятия. Также центр оплатил привлечение иностранных покупателей и организацию деловых встреч. Компании оплатили только транспортные и командировочные расходы сотрудников.

Индонезия является одним из самых перспективных рынков Юго-Восточной Азии для российского агропромышленного экспорта. По оценкам экспертов, к 2030 году РФ может нарастить экспорт продукции АПК в эту страну до 650 миллионов долларов. Участие в миссии под брендом "Сделано в России" позволяет компаниям установить прямые деловые контакты и получить опыт презентации товаров на международном уровне.

"Бизнес-миссия – знаковое событие, подтверждающее высокий взаимный интерес деловых кругов России и Индонезии. Индонезийские партнеры настроены на конкретные результаты, а российский бизнес готов выходить на местный рынок с современными решениями, адаптированными под запросы", – сказал руководитель представительства РЭЦ в Индонезии Вадим Вараксин.

"Развитие прямых контактов, в том числе между представителями деловых кругов, способствует дальнейшему укреплению российско-индонезийских отношений в рамках стратегического партнерства между нашими странами. Будем рады дальнейшему расширению практического сотрудничества, включая продовольственную и аграрную сферы, которые напрямую связаны с устойчивым развитием и обеспечением продовольственной безопасности", – отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

"Россия является одним из крупнейших производителей продовольственных товаров в мире. Российские продукты отличаются высоким качеством и конкурентной ценой, что, безусловно, способствует повышению интереса к отечественной продукции в Индонезии", – прокомментировал торговый представитель России в Индонезии Александр Масальцев.

В прошлом году РЭЦ в рамках бизнес-форума "Россия – Индонезия" на полях XIII заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству уже организовывал межотраслевую бизнес-миссию под национальным брендом "Сделано в России". При поддержке Центра свои решения потенциальным партнером из Юго-Восточной Азии представили порядка трех десятков отечественных компаний.

Российский экспортный центр, в который также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российской экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) и "Школа экспорта", является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".