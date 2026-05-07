В Южной Корее романы Достоевского пользуются рекордным спросом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Южной Корее вышло первое в мире собрание главных романов Федора Достоевского в одной книге.

СЕУЛ, 7 мая — РИА Новости. Продажи первого в мире собрания главных романов Фёдора Достоевского в одной книге в Южной Корее составили около 320 миллионов вон (218 тысяч долларов), побив все ожидания, рассказала РИА Новости переводчица романов доктор наук и специалист по славянской литературе Ким Чон А.

Как рассказала эксперт, в Южной Корее вышла книга, в которой впервые собраны все четыре главных романа Достоевского : "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы".

Это издание также уникально своим переводом на корейский, сделанным одним человеком, рассказала Ким Чон А, которая занимается переводом произведений Достоевского с 2008 года и единственная в Южной Корее выпустила переводы всех основных романов писателя. За вклад в популяризацию русской литературы Ким Чон А в этом году была включена в шорт-лист претендентов на Пушкинскую медаль.

"Если сложить вместе все продажи, получается примерно 321 миллион вон (около 218 тысяч долларов). В такой сложной экономической ситуации как сейчас то, что эта книга продаётся настолько хорошо — это действительно поразительно", — добавила она.

Такой успех книги переводчица объясняет глубиной смысла произведений русского писателя.

"Бесконечное утверждение жизни, любовь и сострадание. Ведь именно это сейчас нужно людям... И сейчас, кажется, немного начинается бум Достоевского", - пояснила Ким Чон А.

По ее словам, цель выпустить такое крупное издание одним томом появилась не случайно. В ходе перевода произведений Достоевского, Ким Чон А почувствовала единую структуру и линию в его творчестве, как в одном большом повествовании, где всегда имеется завязка, развитие, кульминация и развязка.

"Это первое в мире издание, где четыре главных романа Достоевского объединены в одну книгу. И случай, когда один переводчик переводит все эти произведения, — тоже крайне редкий, а для Кореи единственный", — заявила Ким Чон А.

Из-за лимитированного характера книги, ее издание осуществлялось по системе краудфандинга на платформе Wadiz, и сбор средств от покупателей осуществлялся заранее. Но из-за рекордного спроса на книгу был проведен дополнительный запуск проекта и потом его перезапуск уже на другой платформе - Aladin. По словам Ким Чон А, популярность книги превысила ожидания, как самой переводчицы, так и издателей в несколько раз.

"Изначально наша цель была всего 100 миллионов вон. Но та сумма была собрана всего за 30 минут после открытия — это настоящая "30-минутная легенда распродажи", — рассказала она.