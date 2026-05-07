Львова-Белова: Киев преследовал российские семьи, опекавшие сирот Донбасса
15:06 07.05.2026 (обновлено: 23:05 07.05.2026)
  • Украина преследовала российские семьи, взявшие под опеку детей-сирот Донбасса, и их угрожали по телефону и в социальных сетях.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украина преследовала российские семьи и взятых ими под опеку детей-сирот Донбасса, им поступали угрозы по телефону и в социальных сетях, следует из бюллетеня о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время СВО.
В 2022 году российские приемные семьи взяли под опеку 380 детей-сирот из ЛНР и ДНР.
"Украина преследовала российские семьи и взятых ими под опеку детей-сирот Донбасса, а также российских специалистов, задействованных в оказании гуманитарной помощи детям в новых регионах России, и их семьи. В их адрес поступали угрозы по телефону и через социальные сети", - говорится в документе.
Кроме того, в интернете в открытом доступе размещаются личные данные этих семей и специалистов, преследуются волонтеры, сотрудники гуманитарных проектов, которые помогают в процессе воссоединения детей с семьями.
