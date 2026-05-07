Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, часто превышал скорость

Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения. 7 мая 2026

Ксения Добромилова родилась в Москве в 1991 году, училась в Театральном колледже имени Филатова и служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклист, насмерть сбивший в столице актрису Ксению Добромилову, неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте фигуранта.

“Ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скоростного режима… пренебрежительно относится к общественному порядку. Следствие считает, что он проявил халатность при управлении транспортным средством”, - заявил в суде следователь.

"Да, привлекался 21 раз, но за 6 лет, то есть не чаще, чем другие", - указала защита обвиняемого.

Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве . Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.