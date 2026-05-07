17:13 07.05.2026 (обновлено: 17:37 07.05.2026)
Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, часто превышал скорость

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения. 7 мая 2026
Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения. 7 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мотоциклист, насмерть сбивший в Москве актрису Ксению Добромилову, неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.
  • В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
  • Ксения Добромилова родилась в Москве в 1991 году, училась в Театральном колледже имени Филатова и служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мотоциклист, насмерть сбивший в столице актрису Ксению Добромилову, неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.
Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте фигуранта.
“Ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скоростного режима… пренебрежительно относится к общественному порядку. Следствие считает, что он проявил халатность при управлении транспортным средством”, - заявил в суде следователь.
"Да, привлекался 21 раз, но за 6 лет, то есть не чаще, чем другие", - указала защита обвиняемого.
Во вторник мотоциклист насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Добромилова. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы она служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка война".
