Лавров возложит цветы к мемориальным доскам дипломатов, погибших в ВОВ
11:17 07.05.2026
Лавров возложит цветы к мемориальным доскам дипломатов, погибших в ВОВ

Лавров 8 мая возложит цветы к мемориальным доскам дипломатов, погибших в ВОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальным доскам.
  • Цветы будут возложены к каждой из четырех мемориальных досок, посвященных погибшим во время Великой Отечественной войны сотрудникам МИД, министерства внешней торговли и другим жертвам тех времен.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 мая примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальным доскам погибших в Великую Отечественную войну дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"8 мая министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в фойе министерства. Цветы будут возложены к каждой из четырех мемориальных досок, посвященных погибшим во время Великой Отечественной войны войнам-сотрудникам министерства иностранных дел, министерства внешней торговли, жертвам тех страшных времен и событий", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
