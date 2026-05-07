Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Послы западных стран в Москве не выполняют возложенной на них обязанности по репрезентации своих государств, игнорируя официальные мероприятия, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она напомнила, что ряд европейских послов в 2024 году не посетили церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Группа европейских послов также проигнорировала приглашение на "круглый стол" от главы российского МИД Сергея Лаврова. Кроме того, послы часто не посещают памятные мероприятия.

"По моему мнению, проблема в том, что профессиональные дипломаты не исполняют задачу, ради которой их направили. Вас, как дипломата, направляют не ходить по музеям или путешествовать по стране по своему усмотрению. Вас направляют на ежедневной основе поддерживать двусторонние отношения между вашим государством и принимающей державой", - сказала Кнайсль.

По ее словам, никто из западных держав не разрывал дипломатических отношений с Москвой, и есть множество причин для проведения регулярной двусторонней работы по линии дипломатических ведомств, которой западные дипмиссии попросту не занимаются.