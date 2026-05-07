Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии дала совет европейским послам в России - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 07.05.2026
Экс-глава МИД Австрии дала совет европейским послам в России

Кнайсль: западные послы должны поддерживать двусторонние отношения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что послы западных стран в Москве не выполняют обязанности по репрезентации своих государств, игнорируя официальные мероприятия.
  • Ряд европейских послов в 2024 году не посетили церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина и проигнорировали приглашение на «круглый стол» от главы российского МИД Сергея Лаврова.
  • По словам Кнайсль, западные дипломаты не разрывали отношений с Москвой, и есть множество причин для регулярной двусторонней работы, которой дипмиссии не занимаются.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Послы западных стран в Москве не выполняют возложенной на них обязанности по репрезентации своих государств, игнорируя официальные мероприятия, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Она напомнила, что ряд европейских послов в 2024 году не посетили церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Группа европейских послов также проигнорировала приглашение на "круглый стол" от главы российского МИД Сергея Лаврова. Кроме того, послы часто не посещают памятные мероприятия.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Британский МИД отозвал аккредитацию российского дипломата
29 апреля, 16:03
"По моему мнению, проблема в том, что профессиональные дипломаты не исполняют задачу, ради которой их направили. Вас, как дипломата, направляют не ходить по музеям или путешествовать по стране по своему усмотрению. Вас направляют на ежедневной основе поддерживать двусторонние отношения между вашим государством и принимающей державой", - сказала Кнайсль.
По ее словам, никто из западных держав не разрывал дипломатических отношений с Москвой, и есть множество причин для проведения регулярной двусторонней работы по линии дипломатических ведомств, которой западные дипмиссии попросту не занимаются.
"Вас аккредитовали в стране, чтобы представлять, информировать, вести переговоры. Это три основных задачи любого дипломата. Когда вы получаете приглашение от главы МИД, вы идете туда. Такие вещи вы не бойкотируете", - подчеркнула собеседница агентства.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией
3 ноября 2025, 08:43
 
В миреМоскваАвстрияРоссияКарин КнайсльВладимир ПутинСергей ЛавровСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала