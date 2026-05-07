06:02 07.05.2026
В ЕП назвали изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени

Фернан Картайзер. Архивное фото
  • Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что изменение политики Евросоюза в отношении России — это лишь вопрос времени.
  • Картайзер отметил, что все больше европейских политиков высокого уровня призывают к возобновлению диалога с Россией на министерском уровне.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что на фоне призывов в Европе к возобновлению диалога с Россией изменение политики Евросоюза в отношении РФ - это лишь вопрос времени.
"Все больше и больше европейских политиков высокого уровня открыто призывают к возобновлению диалога с Россией на министерском уровне - в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Хорватии и так далее... Так что изменение политики ЕС - это лишь вопрос времени", - заявил евродепутат европейскому изданию газеты Politico.
Он также назвал неоспоримой значимость своей намеченной на июнь поездки в Санкт-Петербург, отметив, что она финансируется из частных средств.
Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.
