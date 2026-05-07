Посол рассказал о сложности работы диппредставительства России в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что состояние двусторонних отношений осложняет работу российского посольства в Германии.
- По словам Нечаева, деятельность посольства находится под влиянием разрушенных практически до основания российско-германских отношений.
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Состояние двусторонних отношений осложняет работу российского посольства в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Актуальное состояние российско-германских отношений, разрушенных немецкими властями практически до основания, разумеется, накладывает отпечаток на деятельность посольства", - сказал Нечаев.