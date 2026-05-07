Нагрузка на российских дипломатов возросла, заявил посол в Германии

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Нагрузка на российских дипломатов кратно возросла из-за закрытия генконсульств на территории Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат добавил, что давление сказывается как на повседневном функционировании дипмиссии, включая обеспечение систем жизнедеятельности, банковское обслуживание, операции с недвижимостью, так и на общем фоне работы, "вокруг которой искусственно создается атмосфера токсичности".