Нагрузка на российских дипломатов возросла, заявил посол в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нагрузка на российских дипломатов возросла из-за закрытия генконсульств на территории Германии.
- Давление сказывается на повседневном функционировании дипмиссии и на общем фоне работы, вокруг которой, по словам дипломата, искусственно создается атмосфера токсичности.
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Нагрузка на российских дипломатов кратно возросла из-за закрытия генконсульств на территории Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Нагрузки на наших дипломатов объективно кратно возросли в связи с закрытием по инициативе МИД ФРГ четырех из пяти генеральных консульств России в Германии", - сказал посол.
Дипломат добавил, что давление сказывается как на повседневном функционировании дипмиссии, включая обеспечение систем жизнедеятельности, банковское обслуживание, операции с недвижимостью, так и на общем фоне работы, "вокруг которой искусственно создается атмосфера токсичности".