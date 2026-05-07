Рейтинг@Mail.ru
Нагрузка на российских дипломатов возросла, заявил посол в Германии - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 07.05.2026 (обновлено: 01:41 07.05.2026)
Нагрузка на российских дипломатов возросла, заявил посол в Германии

Нечаев: нагрузка на дипломатов возросла из-за закрытия генконсульств в Германии

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нагрузка на российских дипломатов возросла из-за закрытия генконсульств на территории Германии.
  • Давление сказывается на повседневном функционировании дипмиссии и на общем фоне работы, вокруг которой, по словам дипломата, искусственно создается атмосфера токсичности.
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Нагрузка на российских дипломатов кратно возросла из-за закрытия генконсульств на территории Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Нагрузки на наших дипломатов объективно кратно возросли в связи с закрытием по инициативе МИД ФРГ четырех из пяти генеральных консульств России в Германии", - сказал посол.
Дипломат добавил, что давление сказывается как на повседневном функционировании дипмиссии, включая обеспечение систем жизнедеятельности, банковское обслуживание, операции с недвижимостью, так и на общем фоне работы, "вокруг которой искусственно создается атмосфера токсичности".
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германия усложнила работу российских загранучреждений, заявил посол России
14 февраля, 16:54
 
В миреГерманияРоссияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала