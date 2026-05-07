Пас Демидова не спас "Монреаль" от поражения на старте серии с "Баффало"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Баффало Сейбрз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4:2.
- Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Баффало».
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" обыграл "Монреаль Канадиенс" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Буффало завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Джош Доун (5-я минута), Райан Маклеод (14), Джордан Гринвей (24) и Боуэн Байрам (30). В составе проигравших шайбы забросили Ник Сузуки (20) и Кирби Дак (37).
07 мая 2026 • начало в 02:00
Завершен
04:31 • Джошуа Доан
(Закари Бенсон)
13:26 • Райан Маклеод
(Закари Бенсон, Джошуа Доан)
23:32 • Джордан Гринвэй
29:01 • Боуэн Байрэм
19:16 • Ник Сузуки
(Юрай Слафковский, Иван Демидов)
36:31 • Кирби Дах
(Захари Болдук)
Голевой передачей отметился российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов, она стала для него второй в восьми матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Баффало". Следующий матч также пройдет на домашней площадке "Сейбрз" в ночь на 9 мая.