Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области завели дело после взрыва страйкбольной гранаты в школе - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 07.05.2026 (обновлено: 14:54 07.05.2026)
В Ростовской области завели дело после взрыва страйкбольной гранаты в школе

СК возбудил дело после взрыва страйкбольной гранаты в школе в Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школе Миллерово Ростовской области произошла детонация предположительно страйкбольной гранаты.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" и выясняют все обстоятельства произошедшего.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после детонации, предположительно, страйкбольной гранаты в школе Миллерово Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в областном ГУМВД России рассказали, что в четверг на уроке в классе преподавания истории в школе в Миллерово произошла детонация предположительно страйкбольной гранаты. В результате взрыва школьница получила ожог кисти руки, ей была оказана медицинская помощь.
"Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании девушки при детонации, предположительно, страйкбольной гранаты в одном из учебных учреждений города Миллерово по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняется полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия.
Александр Карабанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Москве задержали адвоката Карабанова по делу о мошенничестве
Вчера, 08:19
 
ПроисшествияРоссияМиллеровоРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала