В Ростовской области завели дело после взрыва страйкбольной гранаты в школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после детонации, предположительно, страйкбольной гранаты в школе Миллерово Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в областном ГУМВД России рассказали, что в четверг на уроке в классе преподавания истории в школе в Миллерово произошла детонация предположительно страйкбольной гранаты. В результате взрыва школьница получила ожог кисти руки, ей была оказана медицинская помощь.
"Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании девушки при детонации, предположительно, страйкбольной гранаты в одном из учебных учреждений города Миллерово по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняется полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия.