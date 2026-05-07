Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев признал, что восстановление российского спорта в правах затянулось - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 07.05.2026 (обновлено: 18:05 07.05.2026)
Дегтярев признал, что восстановление российского спорта в правах затянулось

Дегтярев: процесс восстановления российского спорта в правах затянулся

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что процесс восстановления российского спорта в правах затянулся.
  • ОКР предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении юридических оснований для дальнейшего бана ОКР.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что процесс восстановления российского спорта в правах затянулся, и в ОКР не видят для этого никаких оснований.
Ранее в четверг МОК объявил, что оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов, сославшись в том числе на "озабоченность" в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы. При этом рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов были сняты.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов
Вчера, 16:29
"Напомню, что ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Наши адвокаты направили в МОК запрос относительно статуса указанных материалов. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария МОК. Увязывание решения по восстановлению ОКР с любыми, не относящимися к делу вопросами, неприемлемо. Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим", - написал Дегтярёв в своем Telegram-канале.
"Особенно с учетом позитивной динамики по допуску на международные соревнования российских юниоров в более чем 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксеров, борцов самбо и ММА, а также ряда других видов спорта во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Флаг России с начала 2026 года поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах. Минспорт и ОКР продолжат энергичную дипломатическую и юридическую работу по полноценному восстановлению в правах всех российских спортсменов", - добавил он.
Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
НОК Белоруссии назвал важным решение МОК снять санкции со спортсменов
Вчера, 17:44
 
СпортРоссияОлимпийский комитет России (ОКР)Михаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала