Дегтярев высказался о решении МОК по статусу ОКР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполнительный комитет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов.
- Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев выразил надежду, что решение МОК по белорусским спортсменам станет прологом к отмене ограничений для россиян.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по отмене рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов станет прологом к аналогичному решению по россиянам.
В четверг исполнительный комитет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий, оставив при этом в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.
"Исполком МОК снял все ограничения с белорусских спортсменов. Мы приветствуем это решение в отношении союзной республики и ожидаем, что оно станет прологом к аналогичному решению и по Олимпийскому движению России. Вместе с тем мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу ОКР и в очередной раз отложила его", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
МОК в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях.