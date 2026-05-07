В Дагестане обвиняемую в смерти дочери женщину поместили в психдиспансер
02:23 07.05.2026
В Дагестане обвиняемую в смерти дочери женщину поместили в психдиспансер

Жительницу Дербента, обвиняемую в смерти дочери, поместили в психдиспансер

  • В Дербенте полицейские обнаружили мертвого ребенка в коляске у местной жительницы.
  • Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, причиной смерти могла стать истощение.
  • Суд поместил обвиняемую в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года.
МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Суд поместил жительницу города Дербента, мертвую дочь которой полицейские обнаружили в прогулочной коляске, в психоневрологический диспансер, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Дагестана.
В Дербенте 20 февраля сотрудники полиции при проверке документов у местной жительницы обнаружили, что у нее в коляске находится мертвый ребенок. Следствие возбудило уголовное дела о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, причиной смерти дочери, которой было год и три месяца, могло стать истощение. Дербентский городской суд тогда заключил женщину под стражу.
"По ходатайству следователя обвиняемая помешена в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года", – сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе судов Дагестана сообщали, что, по данным следствия, женщина вела затворнический образ жизни, от помощи родственников и социальных служб отказывалась.
