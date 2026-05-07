В Дагестане обвиняемую в смерти дочери женщину поместили в психдиспансер

МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Суд поместил жительницу города Дербента, мертвую дочь которой полицейские обнаружили в прогулочной коляске, в психоневрологический диспансер, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

"По ходатайству следователя обвиняемая помешена в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года", – сказала собеседница агентства.